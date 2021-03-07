غدًا.. لافروف يبدأ جولة خليجية لبحث الأوضاع فى سوق الطاقة

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، غدًا الإثنين، جولة بمنطقة الخليج.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن لافروف سيزور خلال الفترة بين 8 و12 مارس الجاري كلا من الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، والسعودية حيث من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، وقطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.وأضافت الوزارة، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي العربية"، أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف المقبلة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا على أعلى المستويات.