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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاطل ينتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين في السلام.. تجديد حبس

الأحد 07/مارس/2021 - 12:59 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالسلام بمحافظة القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام قد تمكنت من ضبط عاطل لقيامه بإيقاف المواطنين وتفتيشهم منتحلًا صفة رجل شرطة، وبسؤال أحد المجني عليهم أقر بأنه حال سيره بمحل الضبط، فوجئ بقيام المتهم بإيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه من قوة وحدة مباحث القسم واستولى على أمواله ومتعلقاته.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة، بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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