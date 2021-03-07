تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الطلاب أدوا، اليوم الأحد، الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية للصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠م.وأضاف وكيل الوزارة أن المقيد ٢٩١٢٧ طالب وطالبة حضر منهم ٢٨٨٣١ وتغيب ٢٩٦ بنسبة حضور ٩٩% وأدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر على مستوى مدارس المحافظة، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية.وفي السياق ذاته، أكد "وكيل الوزارة" أنه تم دخول طلاب الصف الثاني الثانوي لأداء الامتحان الإلكتروني لمادتي الفيزياء والتاريخ، وأدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر ووصلت نسبة الدخول إلى ٩٩،٩% ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الامتحان.وتابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارتي السرو والزرقا التعليمية.وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحانات بمدرسة محمد السعيد السنباطي تعليم أساسي بإدارة السرو ومدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة بإدارة الزرقا، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.وأثنى "وكيل الوزارة" على سير الامتحانات بالمدرستين معربا عن شكره وتقديره لحسام الجيوشي مدير مدرسة محمد السنباطي تعليم أساسي ومجاهد عبدالمنعم الجزار مدير مدرسة الزرقا الإعدادية والعاملين بالمدرستين لجهودهم أثناء إجراء الامتحانات.