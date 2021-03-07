وفد مالطي في ليبيا لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

بحث وفد من الطيران المدني المالطي، اليوم الأحد، مع مصلحة المطارات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في طرابلس سبل تعزيز التعاون المشترك، وعودة الرحلات الجوية بين البلدين.ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مصلحة المطارات الليبية، نقلته صحيفة المرصد الليبية، فإن اللقاء الذي حضره المدير العام المكلف لمطار معيتيقة الدولي عبد المنعم القمودي شارك فيه من الجانب المالطي مدير أمن الطيران المدني ومساعدة، الذين قاموا بتدقيق المطار للتأكد من استيفاء بعض الملاحظات التي وردت في تقرير زيارة سابقة.وأوضح البيان، أن المعنيون تدارسوا الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بمطار معيتيقة الدولي عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، في إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.