امتحان الصف الثاني الثانوي بمدارس أكتوبر يجمع «الثلاثية»

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس أكتوبر، من أداء امتحان مادتي التاريخ للشعبة الادبية والفيزياء للشعبة العلمية للفصل الدراسي الأول بالنظام الإلكتروني من خلال «التابلت».تباينت آراء الطالبات حول امتحان مادة التاريخ، وقال أحمد أيمن، أحد طلاب الشعبة الأدبية، إن امتحان لم يخرج عن الكتاب المدرسي، وسهل.وأشار الطالب على خالد، شعبة العلمي، إلى أن امتحان الفيزياء كان في المتوسط بين السهل والصعب، وجاء عكس المتوقع، متابعًا: «مفيش امتحان صعب المهم المذاكرة».وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني