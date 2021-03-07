«أب قلبه من حجر».. اختلف مع زوجته فرمى ابنه في شوارع العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص ترك ابنه في الشارع بسبب خلافات مع زوجته.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، من إحدى السيدات بعثورها على طفل 6 سنوات، مقيم دمياط الجديدة، أعلى كوبرى أحمد عرابي بدائرة القسم، وأخبرها أنه كان برفقة والده وضل عنه.على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لطفل، وإيداعه بإحدى دور الرعاية، وعقب ذلك حضرت للقسم زوجة والد الطفل، مقيمة بدمياط، وبسؤالها قررت أنها شاهدت صورة الطفل متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأضافت أن والده سائق، مقيم بمحافظة دمياط، وقرر لها أنه ترك الطفل بمكان العثور عليه.و عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط والد الطفل، وبمواجهته اعترف بتخليه عن الطفل بمنطقة العجوزة لرفض والدته (طليقته ومتزوجه حاليًا) رعايته، فاصطحب الطفل من مدينة دمياط وتخلى عنه بمنطقة العجوزة، وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.