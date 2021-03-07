«كورونا» يُشارك أولياء الأمور جلسات الانتظار أمام مدرسة علي فهمي الثانوية (صور)

يقضي عدد من أولياء الأمور ساعات من الانتظار أمام المدارس انتظارا لأبنائهم لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات، وأمام مدرسة الشهيد علي أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ".وتصدرت جائحة فيروس كورونا حديث أولياء الأمور بشكل شبه يومي خلال أوقات انتظارهم، وقالت نجلاء محمد إحدى أولياء الأمور، إن الحديث عن كورونا أصبح هو الحديث العام داخل البيوت المصرية وليس أمام المدارس فقط.ولفتت إلى أن هناك تخوفًا شديدًا على الطلاب في ظل إجراء الامتحانات في ظل الظروف الراهنة، وما يمكن أن يُهدد حياة أسر بالكامل وليس فردًا.ومن جانبها أضافت صفاء إحدى أولياء الأمور أن سبب رئيسي في قدومهم وانتظار ابنائهم أمام المدرسة لحين الانتهاء من تأدية الامتحانات هو تخوفهم من الفيروس، ومحاولة منهم حماية أبنائهم وبعدهم عن التجمعات بجانب التشديد على إجراءات التعقيم والوقاية.أكدت مروة سعيد إحدى أولياء الأمور أن من الطبيعي إجراء الامتحانات في ظل الوقت الراهن خاصة، وأنها تتعلق بمستقبل جيل ولا يمكن التأجيل أكثر من ذلك، لافتا إلى الطلاب والأهالي هم المسئولين عن حماية أنفسهم قائلة: "نتمني زوال جائحة كورونا من أجل طلابنا".