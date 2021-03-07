ضبط صاحب معرض سيارات بتهمة الاتجار في العملة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية اليوم الأحد، من ضبط صاحب معرض سيارات متهم بالاتجار في العملة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب معرض سيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من معرض السيارات الخاص به مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة.. وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول- أجندة مدون بها أسماء وبيانات عملائه.بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.