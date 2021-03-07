أنغام تطلق أحدث أغانيها «هو نفس الشوق» اليوم

تستعد النجمة أنغام، في السابعة من مساء اليوم لإطلاق أحدث أغانيها باسم "هو نفس الشوق" بشكل رسمي عبر منصتها على موقع يويتوب بعد ساعات من الانتهاء منها بشكل كامل من أعمال ما بعد التسجيل.الأغنية الجديدة كتب كلماتها الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، ومن ألحان مصطفى العسال، ومن توزيع محمد العشي.وعلى صعيد آخر تعاقدت النجمة أنغام على إحياء حفلها المنتظر والذي يقام يوم الجمعة 26 مارس المقبل بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس بمصاحبة المايسترو هانى فرحات كأول حفلات الربيع المنتظرة، حيث بدأ الحجز الإلكتروني ومتوقع أن ينتهي خلال الساعات القادمة.وحددت أسعار التذاكر وفق فئات تم تقسيمها إلى عدة فئات هي "600 جنيه و900 و1200 و1500" والـ VIP بـ 1800 جنيه.