أبطال «ضد الكسر» يواصلون التصوير في أحد الكمبوندات بأكتوبر

يواصل أبطال مسلسل "ضد الكسر" تصوير عدد من مشاهد المسلسل بأحد الكمبوندات في مدينة 6 أكتوبر، حيث تم تخصيص أحد الفيلل هناك لتكون ضمن مواقع التصوير الرئيسية وهو منزل بطلة العمل نيللي كريم، وتجمع أغلب المشاهد الذي يتم تصويرها هناك كل من نيللي كريم ومحمد فراج وتارا عماد.يشار إلى أن مسلسل "ضد الكسر" من إنتاج العدل جروب وتأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفى درويش، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وكانت نيللي كريم قد حققت نجاح جماهيري كبير رمضان الماضي من خلال تقديمها مسلسل "بـ100 وش" مع شركة العدل جروب.