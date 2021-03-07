«لونها يتغير».. «كمامة» تكشف المصاب بـ«كورونا» حال ارتدائها (فيديوجراف)

فاز مشروع تخرج للطالبة نهى عصام، بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بمنحة أكاديمية البحث العلمي، من بين 850 مشروعًا تخرج من جامعات مصر، تقدموا للحصول عليها.«كمامة تكشف كورونا» كانت فكرة المشروع الذي تقدمت به طالبة جامعة حلوان، وتشرف عليه الدكتورة غالية الشناوي رئيس القسم العلمي. وتقول «نهى» لـ «الدستور»، إن الكمامة يتغير لونها عندما يرتديها مصاب كورونا.في الـ«فيديوجراف» التالي؛ نستعرض أبرز التفاصيل حول مشروع التخرج الفائز.