خبيرة أبراج.. كيف تكون علاقة رجل الحمل بـ«أنثى الحمل»؟

عالم الأبراج هو العالم الفريد من نوعه ويهتم به الجميع ولكن البعض يحدث له مشاكل مع شريك حياته فهل من الممكن إذا علمت التوافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط.وبحسب خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل نرصد توافق كل برج مع نفس البرج الذي يشبه:علاقة رجل الحمل بـ أنثى الحمل:هناك علاقة مثيرة من صراع حول الإدارة يفرض الاتفاق على ما يكفي من أفكار كل طرف لإقامة أي نوع من الاتحاد وتكون هذه العلاقة قائمة على سرعة الحركة هناك حالة قوية من انجذاب المثيل إلى المثيل يشتركان معًا في روح المغامرة التي تتدفق في كل حمل، سواء أكان رجلًا أم امرأة، ويولِّد كل منكما الإثارة والطاقة في الطرف الآخر، كما يمكنهما إشعال الحماس والمنافسة والتحدي بقوة واقتدار إرادتكما.على الصعيد العاطفيالمفتاح إلى العلاقات الناجحة في هذه الأيام هو التكافؤ ولكن ينبغي على كليهما تحمُّل الكثير من الخداع والاحتيال من أجل النفوذ بغض النظر عمن يبدو الطرف الأضعف منهما قد تنتهي المعركة على السلطة إلى التوقف التام أو إلى انفصال متفجر، يتمتع كلاهما بالدفء ومشاعر الحب والطموحات، ولكنهما لا يمثلان المثال النموذجي للزوجين المتفاهمين لأنهما بحاجة إلى ما يحتفظ باهتمام كل بالآخر، وبدون التحفيز المستمر قد يتحول الانجذاب إلى رفض.كيفية التعامللو تعاملت مع شريك حياتك مولود برج الحمل بالمعاملة ذاتها التي تريد أن يعاملك بها لحظة بلحظة فلن تدهش أو تشعر بخيبة أمل إزاء رد الفعل، لا تحاول أن تراوغ من أجل المكانة بل تبادلا أدوار السيطرة في علاقتهما المساندة والتضحية هما ما يحتاج إليهما كل فردين في علاقة في مختلف الأوقات، ولا بد أن يكونا الوظيفة التي يؤديها كل منهما وينبغي أن يكون كلا منها عادلًا ومتعقلًا حتى تحافظ على الاهتمام.