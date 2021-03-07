سرقة توكتوك وراء ذبح طفل في زراعات دار السلام بسوهاج

تكثف مباحث سوهاج جهودها لكشف لغز العثور على جثة صبي ملقاه في الزراعات في دائرة مركز شرطة دار السلام في محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على طفل مقتولا داخل زراعات دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل سائق توك توك يدعى "أحمد.محمد" ١٥ سنة، ومقيم في قرية مزاتة بدائرة مركز شرطة دار السلام.وبالمعاينة تبين العثور على جثة المجني عليه وسط أرض زراعية، كما تبين وجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبالفحص تبين سرقة التوكتوك الذى كان يعمل عليه كما تبين من التحريات الأولية ان الدافع هو السرقة.وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى دار السلام العام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لبيان السبب، وصرحت النيابة بدفن الجثة.وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الغموض وضبط الجناة.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن سوهاج، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط بالمكان مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة وخاصة خريجي السجون في الفترة الأخيرة والمعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، كما تم فحص علاقات المجني عليه في نطاق عمله ومسكنه.