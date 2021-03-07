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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"موكى ومولاى".. مسلسل إسرائيلى عن صداقة لاعبى جودو إسرائيلى وإيرانى

الأحد 07/مارس/2021 - 11:01 ص
موكي ومولاي
موكي ومولاي
سارة شريف
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بعد مسلسل "طهران" الذي عرض العام الماضي، ستظهر إيران مرة أخرى في المسلسلات التليفزيونية الإسرائيلية، حيث بدأ الإعداد لمسلسل إسرائيلي جديد عن قصة الصداقة بين بطلي العالم للجودو الإسرائيلي ساجي موكي والإيراني سعيد مولاي سيتم إنتاجه من قبل شركة Tadmor Entertainment الإسرائيلية وشركة MGM.

ويروي المسلسل قصة لاعبي الجودو، اللذين أصبحا صديقين منذ أن أمرت إيران مولاي بالانسحاب من مباراة نصف النهائي في بطولة طوكيو العالمية للجودو عام 2019 كي لا يواجه الرياضي الإسرائيلي موكي في النهائيات.

ثم فر "مولاي" ليعيش كلاجئ في ألمانيا. وشارك مؤخرًا في مسابقة "جراند سلام" الدولية للجودو التي أقيمت في تل أبيب، وتصدر عناوين الصحف لعلاقاته الحميمة مع الرياضيين الإسرائيليين.

وفاز "مولاي" بالميدالية الفضية في المسابقة، بينما خرج موكي بشكل مفاجئ من المنافسة في الجولة الأولى، ووفقا للقناة 12 العبرية، قال مولاي لـ"موكي" بعد انتهاء المنافسة: "ربما سنلتقي في نهائيات الأولمبياد". ومن المتوقع أن يتنافس كل من لاعبي الجودو في أولمبياد طوكيو 2021.

وسترافق المسلسل لقطات حية ومقابلات من مسيرة الرياضيين المهنية، كما يجري العمل أيضًا على فيلم وثائقي مرافق للمسلسل التليفزيوني.

وعلق "مولاي" قائلًا إن المسلسل التليفزيوني سيكون فرصة رائعة لإظهار أن الجودو والرياضة طريقة رائعة لكسر الحواجز.

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