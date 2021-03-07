«صليب» هدية نحّات مسلم لبابا الفاتيكان

صمم نحات موصلي مسلم صليبًا وقدمه هدية لبابا الفاتيكان في منطقة حوش البيعة.وقدم النحات الموصلي عمر يونس، اليوم الأحد، صليبًا هدية لبابا الفاتيكان في منطقة حوش البيعة، وفقًا لبيان السفارة العراقية.وقال يونس إنه صمم هذا الصليب ليقدمه هدية للبابا ليؤكد من خلاله نبذ العنف الطائفي والتعايش السلمي بين أطياف الشعب العراقي.