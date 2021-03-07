المساعد الرقمي الصوتي أليكسا يرصد جودة النمو والطعام للمستخدمين

أضافت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون وظائف جديدة إلى تقنية المساعد الشخصي الرقمي الصوتي أليكسا، تتيح للمستخدم سؤاله عن جودة نومه وطعامه من خلال تكامل أليكسا مع تطبيق أمازون هالو المتخصصة في متابعة اللياقة البدنية للمستخدمين التي أطلقتها أمازون في العام الماضي.وبحسب موقع أمازون فإنه بمجرد ربط تطبيق هالو مع أليكسا من خلال إعداداتهما، فسيكون في مقدور المستخدم سؤال آليكسا أسئلة مثل "ما هي درجة جودة نومي" و"ما هو معدل دقات قلبي أثناء الراحة".يذكر أن أمازون أطلقت تطبيق هالو في العام الماضي، بهدف رصد مجموعة كبيرة من البيانات الحيوية عن جسم المستخدم، بهدف مراقبة التغيرات نبرة صوت المستخدم، وتحديد نسبة الدهون في جسمه من خلال صور يتم التقاطها بالهاتف الذكي للمستخدم.ويمثل هذا التكامل الأخير بين أليكسا وهالو، خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لتطبيق مراقبة الحالة البدنية، ويضيف خدمات أليكسا إلى مزيج خصائص هالو.