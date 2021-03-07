رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

المساعد الرقمي الصوتي أليكسا يرصد جودة النمو والطعام للمستخدمين

الأحد 07/مارس/2021 - 10:23 ص
المساعد الرقمي الصوتي
المساعد الرقمي الصوتي أليكسا
وكالات
طباعة
أضافت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون وظائف جديدة إلى تقنية المساعد الشخصي الرقمي الصوتي أليكسا، تتيح للمستخدم سؤاله عن جودة نومه وطعامه من خلال تكامل أليكسا مع تطبيق أمازون هالو المتخصصة في متابعة اللياقة البدنية للمستخدمين التي أطلقتها أمازون في العام الماضي.

وبحسب موقع أمازون فإنه بمجرد ربط تطبيق هالو مع أليكسا من خلال إعداداتهما، فسيكون في مقدور المستخدم سؤال آليكسا أسئلة مثل "ما هي درجة جودة نومي" و"ما هو معدل دقات قلبي أثناء الراحة".

يذكر أن أمازون أطلقت تطبيق هالو في العام الماضي، بهدف رصد مجموعة كبيرة من البيانات الحيوية عن جسم المستخدم، بهدف مراقبة التغيرات نبرة صوت المستخدم، وتحديد نسبة الدهون في جسمه من خلال صور يتم التقاطها بالهاتف الذكي للمستخدم.

ويمثل هذا التكامل الأخير بين أليكسا وهالو، خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لتطبيق مراقبة الحالة البدنية، ويضيف خدمات أليكسا إلى مزيج خصائص هالو.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصور

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

الأكثر قراءة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات