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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية قبل بدء اللجان

الأحد 07/مارس/2021 - 10:22 ص
الامتحان
الامتحان
نورهان عبدالرحمن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للامتحان الموحد متعدد التخصصات، لطلاب الشهادة الإعدادية، على مستوى الجمهورية، الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وأكد رواد السوشيال ميديا صحة أسئلة الامتحانات المتداولة من مساء أمس، وتطابقها بالامتحانات الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان.

وكان الوزارة قد قررت أن يكون امتحانًا واحدًا لجميع المواد "متعدد التخصصات" فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية، وسيكون نتيجة هذا الامتحان اجتياز أو عدم اجتياز.

وشددت الوزارة على أن لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الوزارة، أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك، على أن يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام فنى.. ألخ) وفق تلك الدرجات.

وأكدت الوزارة أنه يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

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