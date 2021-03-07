آلاف المتظاهرين في شوارع بورما وسقوط جرحى

يتواصل القمع في بورما اليوم الأحد ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية نزلوا بالآلاف إلى الشوارع، واصيب عدد كبير منهم بجروح.في باغان (وسط)، في مكان غير بعيد عن موقع أثري كبير ومشهور بمعابد قديمة، سُمع دوي انفجارات.وقال المسعف كو كو لوكالة "فرانس برس" إن "مراهقًا يبلغ 18 عامًا أُصيب برصاصة في الفك"، في وقت تحدثت وسيلة إعلامية محلية عن "جرح خمسة أشخاص على الأقل بجروح".في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، أطلقت الشرطة الرصاص مجددًا لتفريق تجمعات، وهتف المتظاهرون "لنطرد الدكتاتور!" أي قائد المجموعة العسكرية مينغ أونغ هلاينغ.