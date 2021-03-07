الزراعة: انتهاء تطوير الوحدات البيطرية بقرى حياة كريمة في يونيو

أكد الدكتور حسين الرفاعي مدير عام الرعاية والعلاج بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والمسؤول عن تطوير الوحدات البيطرية في مبادرة تطوير القرية المصرية بوزارة الزراعة، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تشمل 51 مركزا.وقال في تصريحات للدستور، إن تلك المراكز يوجد بها وحدات بيطرية في 20 محافظة، وتشمل محافظات الصعيد الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان ومحافظات الوجه البحري القليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والإسكندرية.وأضاف أن المحافظات التي بها قرى هي من يشمل تطوير وحدات بيطرية بها طبقا للمبادرة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا فى تطوير الوحدات البيطرية وتنتهي منها في نهاية السنة المالية الحالية 306.