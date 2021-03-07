اليوم.. الحكم على 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، الحكم على 9 متهمين في واقعة اتهامهم بجريمة قتل مع سبق الإصرار.والمتهمون هم كلا من "علي.ع " و"عبدالفتاح.ع" و" محمد.ع " و"فرغلي.ص" و"فاطمة.ع " و"علي.ع" و"احمد.ع" و"عبدالرحمن.ع و"عواد.ع" حسب ترتيبهم لأمر الإحالة.وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه "علي.ح" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله نتيجة خلافات ثأرية وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء سكاكين، وما إن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدي عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد لإضعاف مقاومته متحدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وما إن سقط أرضا حتى قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتى فارق الحياة حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة لمؤازرتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف قرار الإحالة أنه قد تقدمت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المتهمين من الأول للرابع المجني عليه "علي.ح" بأن باغتوه حال سيره بالطريق العام وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأحدثوا إصابته قاصدين من ذلك شل مقاومته واجبروه على الصعود داخل سيارة قيادتهم، وقاموا بخطفه ونقله محل سكنهم تمهيدا لارتكاب جريمتهم محل الاتهام وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء سكاكين دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.وأكمل قرار الإحالة أن المتهم التاسع علم بوقوع جناية قتل المجني عليه "علي. ح" وقام بايواء المتهمين بمسكنه وأعانهم على الفرار من وجه القضاء.