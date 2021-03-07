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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأمريكى: إقرار خطة تحفيز الاقتصاد سيساعدنا فى التغلب على الصين

الأحد 07/مارس/2021 - 01:11 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إقرار خطته لحفز الاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا سيساعد الولايات المتحدة في التغلب على باقي الدول في المؤشرات الاقتصادية وخاصة الصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « تاس»، قال بايدن، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: «هذا سيخلق ملايين فرص عمل، نحن نتوقع 6 ملايين فرصة عمل، وتستطيع هذه الخطة زيادة حجم إجمالي الإنتاج الداخلي لتريليون دولار، وستسهم في التغلب على باقي العالم، والعالم لا يقف في مكانه، وخاصة الصين».

وأشار بايدن إلى أن تحدي الولايات المتحدة لم يؤد أبدًا إلى أي شيء جيد، مصرحًا: «سنتجاوز تداعيات الجائحة، ونبقى الاقتصاد الأكثر تقدمًا ونجاحًا في العالم».

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، خطة بايدن لإغاثة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار، بعد جلسة استمرت طوال الليل، وشهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلًا.

واشتمل المشروع النهائي، الذي يتطلب تبنيه الآن مصادقة من قبل مجلس النواب، على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانات بطالة قدرها 300 دولار أسبوعيًا لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.

وتواجه الولايات المتحدة تبعات الجائحة تزامنًا مع تصاعد المواجهة مع الصين، التي تصر بدورها على أنها تسعى إلى حوار لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي.

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