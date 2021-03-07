مقتل 6 أشخاص فى سيول جارفة بالجزائر

قتل 6 أشخاص بمدينة الشلف الجزائرية، بعد أن جرفتهم السيول الناجمة عن التساقط الكثيف للأمطار.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، جاء في بيان للحماية المدنية، أن التقلبات الجوية المسجلة في ولاية الشلف وببلدية واد السلي تسببت في جرف 03 سيارات بواد مكناسة.وأضاف البيان، أن السيول الجارفة أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وهم رجلان وثلاث نساء وطفل.