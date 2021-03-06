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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهرات في لبنان قرب القصر الجمهوري.. والجيش يحاول تفريقها

السبت 06/مارس/2021 - 11:48 م
تظاهرات في لبنان
تظاهرات في لبنان
محمد عمر
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وصل محتجون لبنانيون، مساء اليوم السبت، إلى محيط قصر بعبدا مقر رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما تحاول قوات الجيش منعهم من الوصول.

‏‎والى جانب ذلك قطع محتجون الطرق بالقرب من ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، حيث وصلت التظاهرات إلى هناك، وفق ما ذكرت قناة العربية.

ويشهد لبنان منذ أيام تظاهرات شعبية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجانب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري.

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