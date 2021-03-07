رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من أين جاء لقب «المستريح».. ونصاب المنوفية الأكثر ذكاءًا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:34 ص
المستريح
المستريح
إسلام جمال
طباعة
أصبح لقب "المستريح" من الألقاب الدارجة، فلا يمر يوم إلا ونجد في الأخبار القبض على "مستريح" جديد استولى على الملايين من أهالي قرية ما.

والسبب وراء إطلاق هذا اللقب على النصاب، هو نسبة لأول نصاب في الصعيد ويعرف باسم أحمد مصطفى المعروف بـ "أحمد المستريح"، وهو أحد رجال الاعمال والذي اتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من 30 مليون جنيه، ومن هنا أطلق على المحتالين في عصرنا هذا بـ"المستريح" أسوة بلقب بهذا الرجل.

ودائمًا ما تكن القرى الفقيرة الفريسة الأمثل والأسهل للكثير من النصابين، بسبب الجهل والحاجة الى الكسب السريع، وفي هذا التقرير نرصد أشهر "المستريحين" والذين استغلوا الفقر وجهل الآخرين واستطاعوا أن يحصلوا على المليارات.


- "مستريح المنوفية" 200 مليون جنيه

يعتبر من اشهر المحتالين، حيث أستطاع ان يحصل على أكثر من 200 مليون جنيه من أهالى المنوفية، بهدف توظيفها مقابل الأرباح الشهرية.

وقد حرر المواطنين محاضر ضده الأمر الذي ادى إلى القبض عليه، لينهى بعد ذلك حياته منتحرًا داخل محبسه.



- "مستريح السويس"..40 مليون جنيه

استطاع موظف باحد الشركات الخاصة بالسويس، الاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه بزعم توظيف الشباب.

و لقب هذا الموظف بـ"مستريح السويس"، حيث قدم عدد من المواطنين بينهم زملاء هذا الموظف في العمل بلاغات باستيلائه على 40 مليون جنيه تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة.

و استطاعت قوات الامن بالقبض عليه، حيث اعترف بالتهمة والإستيلاء على المبالغ بهدف النصب.

- "مستريح الإسكندرية".. 14 مليون جنيه

يعتبر من النصابين الذين أثارو الجدل مؤخرًا، وهو "مستريح" الإسكندرية، حيث استولى على أكثر من 14 مليون جنيه.

ومن خلال البحث والتحري وبعد تقديم عدد من البلاغات، فقد تبين أن المذكور يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع.



- "مستريح القليوبية".. 5 ملايين جنيه

استطاع شخص أن يستولى من أهالى قليوب على اكثر من 5 ملايين جنيهات، بهدف الاستثمار العقاري وشراء الاراضي.

وانتاب أهالى القرية الشك، بسبب عدم رؤية أراضي، الأمر الذى دفع عدد من الضحايا بتحرير المحاضر تجاه النصاب.

-"مستريح الدقهلية".. 750 ألف جنيه

أوهم أحد الأشخاص بالدقهلية، عدد من الضحايا باستثمار الأموال فى تجارة الأدوية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حيث أستطاع ان يجمع اكثر من 750 ألف جنيه.

و أكدت التحريات صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

الصور

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

الأكثر قراءة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات