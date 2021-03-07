من أين جاء لقب «المستريح».. ونصاب المنوفية الأكثر ذكاءًا

- "مستريح المنوفية" 200 مليون جنيه

- "مستريح السويس"..40 مليون جنيه

- "مستريح الإسكندرية".. 14 مليون جنيه

- "مستريح القليوبية".. 5 ملايين جنيه

-"مستريح الدقهلية".. 750 ألف جنيه

أصبح لقب "المستريح" من الألقاب الدارجة، فلا يمر يوم إلا ونجد في الأخبار القبض على "مستريح" جديد استولى على الملايين من أهالي قرية ما.والسبب وراء إطلاق هذا اللقب على النصاب، هو نسبة لأول نصاب في الصعيد ويعرف باسم أحمد مصطفى المعروف بـ "أحمد المستريح"، وهو أحد رجال الاعمال والذي اتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من 30 مليون جنيه، ومن هنا أطلق على المحتالين في عصرنا هذا بـ"المستريح" أسوة بلقب بهذا الرجل.ودائمًا ما تكن القرى الفقيرة الفريسة الأمثل والأسهل للكثير من النصابين، بسبب الجهل والحاجة الى الكسب السريع، وفي هذا التقرير نرصد أشهر "المستريحين" والذين استغلوا الفقر وجهل الآخرين واستطاعوا أن يحصلوا على المليارات.يعتبر من اشهر المحتالين، حيث أستطاع ان يحصل على أكثر من 200 مليون جنيه من أهالى المنوفية، بهدف توظيفها مقابل الأرباح الشهرية.وقد حرر المواطنين محاضر ضده الأمر الذي ادى إلى القبض عليه، لينهى بعد ذلك حياته منتحرًا داخل محبسه.استطاع موظف باحد الشركات الخاصة بالسويس، الاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه بزعم توظيف الشباب.و لقب هذا الموظف بـ"مستريح السويس"، حيث قدم عدد من المواطنين بينهم زملاء هذا الموظف في العمل بلاغات باستيلائه على 40 مليون جنيه تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة.و استطاعت قوات الامن بالقبض عليه، حيث اعترف بالتهمة والإستيلاء على المبالغ بهدف النصب.يعتبر من النصابين الذين أثارو الجدل مؤخرًا، وهو "مستريح" الإسكندرية، حيث استولى على أكثر من 14 مليون جنيه.ومن خلال البحث والتحري وبعد تقديم عدد من البلاغات، فقد تبين أن المذكور يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع.استطاع شخص أن يستولى من أهالى قليوب على اكثر من 5 ملايين جنيهات، بهدف الاستثمار العقاري وشراء الاراضي.وانتاب أهالى القرية الشك، بسبب عدم رؤية أراضي، الأمر الذى دفع عدد من الضحايا بتحرير المحاضر تجاه النصاب.أوهم أحد الأشخاص بالدقهلية، عدد من الضحايا باستثمار الأموال فى تجارة الأدوية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حيث أستطاع ان يجمع اكثر من 750 ألف جنيه.و أكدت التحريات صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.