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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية: تركيا تناور أثينا خوفًا من العقوبات الأوروبية

السبت 06/مارس/2021 - 10:41 م
الأوروبي
الأوروبي
محمد عمر
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قال تقرير يوناني، إن الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا لا تزال مستمرة على الرغم من أن أثينا أرسلت منذ فترة طويلة مقترحاتها إلى أنقرة للرد عليها لكنها لم تجب حتى الآن.

وأشارت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، في تقرير لها اليوم، إلى أن اليونان تنتظر أيضا التقرير الخاص بتركيا والذي سيعده الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ويعرضه على المجلس الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل إن اليونان طلبت تسجيل جميع الاستفزازات التركية في شرق البحر المتوسط في تقرير بوريل، فيما أشارت الصحيفة إلى أن أثينا تدعو إلى احتمال التحرك ضد تركيا إذا واصلت انحرافها.

واعتبر الأستاذ المساعد في الجغرافيا السياسية اليوناني كونستانتينوس غريفاس أن تركيا تستخدم المحادثات الاستكشافية كوسيلة للقيام بالمناورات، من أجل تسهيل الأمور مع أصدقائها داخل الاتحاد الأوروبي حتى لا يفرضوا عقوبات عليها.

وأوضح غريفاس أن تركيا تحاول إرسال رسالة مفادها أن اليونان ليست مستعدة لكنها مضطرة لمحاولة الاقتراب منها حتى لا يتم تشكيل القوس المعادي حولها في النهاية بسبب تصرفاتها.

وحذر الخبير السياسي من أن اليونان غارقة في وهم أنه يمكن أن يكون هناك حوار يوناني تركي وعلى حكومة أثينا أن تستيقظ منه.

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