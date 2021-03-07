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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 05:03 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، حيث تعد مواعيد الصلاة إحدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميا على مؤشر البحث جوجل، ولذلك نقدم لكم تقرير يتضمن كافة المعلومات عن مواقيت الصلاة وفقا لأخر التحديثات بحسب دار الإفتاء المصرية.

وخلال التقرير التالي، لديكم كافة مواعيد الصلاة، في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وشرم الشيخ، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، وشلاتين، والعلمين، وكاترين".

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021


تقدم "الدستو" تقرير يتضمن كافة المواقيت لفروض الصلاة فى "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:48 ص
الشروق 6:14 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:58 م
العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:53 ص
الشروق 6:20 ص
الظهر 12:11 م
العصر 3:32 م
المغرب 6:03 م
العشاء 7:21 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجر 4:48 ص
الشروق 6:11 ص
الظهر 12:04 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:58 م
العشاء 7:12 م

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مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:37 ص
الشروق 6:01 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 3:16 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:02 م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

الفجر 5:04 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:32 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:44 ص
الشروق 6:11 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 5:54 م
العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة في شلاتين 

الفجر 4:33 ص
الشروق 5:54 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:11 م
المغرب 5:43 م
العشاء 6:56 م

مواقيت الصلاة في العلمين

الفجر 4:47 ص
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:15 م
العصر 3:36 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م

مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:55 ص
العصر 3:17 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:04 م

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