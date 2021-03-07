مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021
الأحد 07/مارس/2021 - 05:03 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد ٧-٢-٢٠٢١، حيث تعد مواعيد الصلاة إحدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميا على مؤشر البحث جوجل، ولذلك نقدم لكم تقرير يتضمن كافة المعلومات عن مواقيت الصلاة وفقا لأخر التحديثات بحسب دار الإفتاء المصرية.
وخلال التقرير التالي، لديكم كافة مواعيد الصلاة، في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وشرم الشيخ، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، وشلاتين، والعلمين، وكاترين".
تقدم "الدستو" تقرير يتضمن كافة المواقيت لفروض الصلاة فى "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".
الشروق 6:14 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:58 م
العشاء 7:15 م
الشروق 6:20 ص
الظهر 12:11 م
العصر 3:32 م
المغرب 6:03 م
العشاء 7:21 م
الشروق 6:11 ص
الظهر 12:04 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:58 م
العشاء 7:12 م
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وخلال التقرير التالي، لديكم كافة مواعيد الصلاة، في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وشرم الشيخ، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، وشلاتين، والعلمين، وكاترين".
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021
تقدم "الدستو" تقرير يتضمن كافة المواقيت لفروض الصلاة فى "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".
مواقيت الصلاة في القاهرةالفجر 4:48 ص
الشروق 6:14 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:58 م
العشاء 7:15 م
مواقيت الصلاة في الإسكندريةالفجر 4:53 ص
الشروق 6:20 ص
الظهر 12:11 م
العصر 3:32 م
المغرب 6:03 م
العشاء 7:21 م
مواقيت الصلاة في سوهاجالفجر 4:48 ص
الشروق 6:11 ص
الظهر 12:04 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:58 م
العشاء 7:12 م
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الشروق 6:01 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 3:16 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:02 م
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:32 م
الشروق 6:11 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 5:54 م
العشاء 7:11 م
الشروق 5:54 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:11 م
المغرب 5:43 م
العشاء 6:56 م
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:15 م
العصر 3:36 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:55 ص
العصر 3:17 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:04 م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخالفجر 4:37 ص
الشروق 6:01 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 3:16 م
المغرب 5:47 م
العشاء 7:02 م
مواقيت الصلاة في مرسى مطروحالفجر 5:04 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:32 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةالفجر 4:44 ص
الشروق 6:11 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 5:54 م
العشاء 7:11 م
مواقيت الصلاة في شلاتينالفجر 4:33 ص
الشروق 5:54 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:11 م
المغرب 5:43 م
العشاء 6:56 م
مواقيت الصلاة في العلمينالفجر 4:47 ص
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:15 م
العصر 3:36 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة في كاترينالفجر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:55 ص
العصر 3:17 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:04 م