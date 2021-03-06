الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان هامة جدا، لتوحيد المواقف، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تصريحات الرئيس السيسي في السودان تتمحور حول دعم مصر للسلام والاستقرار في الخرطوم، منوها أن تحقيق السلام في السودان سيترتب عليه استقرار، وبعد الاستقرار ستتحقق التنمية.





وأوضح "الباز"، أن الموقف المصري والسوداني حول سد النهضة ثابت وواضح، مشددا على أن مصر والسودان لن يقبلا بأي إجراءات فردية ولا لتنفيذ المرحلة التانية من الملء إلا باتفاق، وأن البلدين يرفضان سياسة الأمر الواقع التي تقوم بها إثيوبيا.



