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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«نسور النيل».. تعاون عسكري مصري سوداني يضمن أمن واستقرار المنطقة

السبت 06/مارس/2021 - 08:04 م
السيسي والبرهان
السيسي والبرهان
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يقع السودان بحكم موقعه الجغرافي ضمن المجال الحيوي للأمن القومي المصري، ويمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، وهو ما عكس الحرص المتواصل على الإبقاء على درجة من التعاون والتنسيق والتفاهم مع الخرطوم مهما مرت العلاقات الثنائية بمراحل من الصعود والهبوط على مدار
تاريخهما الممتد.

وفي هذا الإطار، أولت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 أهمية بالغة لعلاقاتها مع الخرطوم، ضمن إعادة تحديد وصياغة دوائر وتوجهات سياستها الخارجية بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال العقد الماضي.

ونظرا لوقوع السودان ضمن الدائرتين العربية والإفريقية للسياسة الخارجية المصرية فقد حظي السودان بأولوية على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، ترجمت إلى كونه كان الوجهة الأولى لزيارته الخارجية عقب انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2014 ضمن جولة شملت ثلاث دول، وأيضا بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018.

تعزيز التعاون العسكري
شهدت العلاقات العسكرية المصرية السودانية نقلة نوعية في نوفمبر الماضي، حيث شهد أول مناورة جوية مشتركة أطلق عليها "نسور النيل 1" وجرى تنفيذها بإحدى القواعد الجوية السودائية بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وتضمنت المراحل الأولى من المناورة إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية علاوة على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

وهدفت المناورة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنه للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف من خلال إتباع الأساليب التكتيكية لتحقيق المهام تحت مختلف الظروف، بما ينعكس على جاهزية القوات الجوية لكلا البلدين ويساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي سياق التعاون الدفاعي، وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع هيئة الصناعة الحربية السودائية لتعزيز التعاون في جميع مجالات الإنتاج الحربي، في 20 نوفمبر، على هامش زيارة قام بها وفد رفيع المستوى برئاسة العميد الركن المعتصم عبد الله الحاج نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودائية؛ لعدد من شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بها.

وضمن جهود تعزيز التعاون العسكرى، ترأس الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفد عسكرى رفيع في زيارة مهمة إلى السودان في إطار الاجتماع السابع للجئة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، الذى بحث عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين، وقد أسفر عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمني المصرى السودائي فى مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

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