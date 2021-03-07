مكونات وطريقة تحضير «البليلة» بالفرن

مكونات البليلة:

طريقة التحضير

تعتبر البليلة من الأطعمة المفضلة والمحببة للكثيرين، خاصة في الشتاء، ويغفل البعض طريقة تحضيرها.فى هذا التقرير نرصد طريقة عمل البليلة في الفرن، بخطوات بسيطة وبدون تكلفة، بحسب ما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي.قمح بليلة مسلوقلتر لبننصف كوب زبدةربع كوب نشاكيس فانيلياربع كيلو قشطة1 ونصف كوب سكر3 بيضةجوز هنديتم خلط البليلة مع اللبن والسكر والفانيليا والبيض والنشا وجوز الهند ثم يتم إضافة الزبدة وتخلط جيدًا.فب الخطوة الثانية يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالسمن ويتم إضافة الزبيب والقشطة على الوجه ويتم ضعها في الفرن.