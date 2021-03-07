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رئيس التحرير التنفيذي
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مكونات وطريقة تحضير «البليلة» بالفرن

الأحد 07/مارس/2021 - 09:35 ص
البليلة» بالفرن
البليلة» بالفرن
إسلام جمال
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تعتبر البليلة من الأطعمة المفضلة والمحببة للكثيرين، خاصة في الشتاء، ويغفل البعض طريقة تحضيرها.

فى هذا التقرير نرصد طريقة عمل البليلة في الفرن، بخطوات بسيطة وبدون تكلفة، بحسب ما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات البليلة:

قمح بليلة مسلوق
لتر لبن
نصف كوب زبدة
ربع كوب نشا
كيس فانيليا
ربع كيلو قشطة
1 ونصف كوب سكر
3 بيضة
جوز هند

طريقة التحضير

يتم خلط البليلة مع اللبن والسكر والفانيليا والبيض والنشا وجوز الهند ثم يتم إضافة الزبدة وتخلط جيدًا.

فب الخطوة الثانية يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالسمن ويتم إضافة الزبيب والقشطة على الوجه ويتم ضعها في الفرن.

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