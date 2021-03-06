التحالف السوداني يعرض مشاركته في استعادة الفشقة من إثيوبيا

أكد وفد التحالف السوداني، اليوم السبت، استعداد قواته لمشاركة الجيش في استعادة أراضي الفشقة التي تسيطر عليها إثيوبيا.ووصل وفد التحالف السوداني برئاسة الفريق سعيد يوسف ماهل إلى الخرطوم اليوم قادما من ولاية غرب دارفور، مشيرا إلى أنهم وجدوا قبولا تاما من قبل الأجهزة الأمنية وأن زيارتهم امتدت أيضا حتى الحدود التشادية لتفقد الجيش وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وحث "ماهل" رئاسة المجلس السيادي الانتقالي على ضرورة النظر في ملف الترتيبات الامنية لكي تبدأ في الأيام القليلة القادمة، معلنا عن جاهزية قوات التحالف السوداني للمشاركة مع الجيش في الفقشة.من جانبه أوضح اللواء علي جادالله قائد الإدارة العامة للتحالف أن لديهم قوة مشتركة قوامها 20 ألف جندي، نصفها من حركات الكفاح المسلح والنصف الآخر من الجيش والدعم السريع والشرطة، مطالبا الحكومة الانتقالية بضرورة الإسراع في تشكيلها من أجل حماية المدنيين.وأكد جاد الله أن التحالف لديه ثلاثة كتائب للحاق بالقوات المسلحة في الفشقة، لتشارك في الحفاظ على أراضي السودان.