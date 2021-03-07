رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي تسليم عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات الخدمات المتكاملة يبحث الكثير من ذوي الهمم والقائمين على رعايتهم عن رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعد تسجيلهم في الرابط المخصص للحصول علي البطاقة وإستكمال كافة الخطوات، ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من الحقوق التي أقرها نص قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر مثل الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك والضرائب، وغيرها من الحقوق الخاصة برعاية ذوي الهمم وضمان حياة كريمة لهمرابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القوميوتعرض لكم الدستور خطوات الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إلكترونيًا دون الحاجه للذهاب للمصلحة الخاصة بذلكاولا يقوم أشخاص ذوي الإعاقة بالدخول على الرابط الإلكتروني وهو https:rdis.moss.gov.egEDROnlineRegistrationOnlineRegistrationHome.- ثم الضغط على إختيار الاستعلام عن الطلب.- والخطوة التالية هي إدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، كما هو موجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على بحث ليظهر للمستعلم موقفه من حيث الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتدشين هذا الموقع الإلكتروني الموقع الإلكتروني الخاص بالإستعلام خلال العام الماضي، ويسمح هذا الموقع للعديد من المواطنين الإستعلام عن خدماتهم إلكترونيًا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة بدلًا من الذهاب للمقرات المخصصة لذلك والتعرض لعدوي فيروس كورونا المستجدشروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الحالات التي يسمح من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة حيث يسمح إذا كان يعاني الشخص من أي من هذه الأمراض الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي:الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، بالإضافة إلي تيبس المفاصل في أطراف متعددة