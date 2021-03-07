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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:22 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
اسماء منصور
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بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي تسليم عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات الخدمات المتكاملة يبحث الكثير من ذوي الهمم والقائمين على رعايتهم عن رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعد تسجيلهم في الرابط المخصص للحصول علي البطاقة وإستكمال كافة الخطوات، ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من الحقوق التي أقرها نص قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر مثل الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك والضرائب، وغيرها من الحقوق الخاصة برعاية ذوي الهمم وضمان حياة كريمة لهم

رابط الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتعرض لكم الدستور خطوات الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إلكترونيًا دون الحاجه للذهاب للمصلحة الخاصة بذلك

اولا يقوم أشخاص ذوي الإعاقة بالدخول على الرابط الإلكتروني وهو https:rdis.moss.gov.egEDROnlineRegistrationOnlineRegistrationHome.

- ثم الضغط على إختيار الاستعلام عن الطلب.

- والخطوة التالية هي إدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، كما هو موجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على بحث ليظهر للمستعلم موقفه من حيث الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتدشين هذا الموقع الإلكتروني الموقع الإلكتروني الخاص بالإستعلام خلال العام الماضي، ويسمح هذا الموقع للعديد من المواطنين الإستعلام عن خدماتهم إلكترونيًا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة بدلًا من الذهاب للمقرات المخصصة لذلك والتعرض لعدوي فيروس كورونا المستجد

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الحالات التي يسمح من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة حيث يسمح إذا كان يعاني الشخص من أي من هذه الأمراض الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي:

الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، بالإضافة إلي تيبس المفاصل في أطراف متعددة

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