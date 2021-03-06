عماد جمعة: ملتقى الكاريكاتير في دورته الحالية «فكرة استثنائية»

قال الكاتب عماد جمعة مؤسس الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، إن فكرة الملتقى بدأت بدولة الكويت ومن ثم يعد أقدم ملتقى، وفكرنا على أن تكون الفكرة أشمل وأوسع ليكون الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير.وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ"الدستور": "الملتقى في دورته الحالية فكرة استثنائية خاصة أنها تحمل رصد للعديد من المجلات المؤسسة لظهور فن الكاريكاتير في مصر مثل مجلات ابونضارة زرقاء وكشكول والصرخة وغيرها من المجلات المعنية بفن الكاريكاتير المصري".ولفت عماد جمعة إلى أن هذه الدورة وقع الاختيار على تكريم أبرز الأسماء الموجودة في المشهد المصري لفن الكاريكاتير وهم: ضيف الشرف عمرو فهمي، وعمر سليم، ونبيل السمالوطي وناصر الجعفري.يذكر أن الملتقى يضم 100 لوحة لرواد الكاريكاتير والمجلات الفكاهية الساخرة، إلى جانب ذلك معرض خاص عن كورونا يضم 150 فنانًا عربيًا.