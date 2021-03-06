بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

افتتح الكاتب الساخر عماد جمعة، فعاليات الملتقى العربي الرابع لرواد الكاريكاتير وذلك بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا.جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات ومنهم رسامي كاريكاتير مصر ولفيف من الفنانين التشكيليين.يذكر أن الملتقى يضم 100 لوحة لرواد الكاريكاتير والمجلات الفكاهية الساخرة، إلى جانب ذلك معرض خاص عن كورونا يضم 150 فنانًا عربيًا.كما يشار إلى أن الملتقى يكرم الفنان عمرو سليم والفنان ناصر جعفر، ويكرم الفنان عمرو فهمي كضيف شرف الملتقى.