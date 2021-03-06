إدوارد: شخصية مجدي هلال في «لؤلؤ» تشبهني في الحقيقة (فيديو)

أعرب الفنان إدوارد، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرا من خلال شخصية مجدي هلال في مسلسل "لؤلؤ" والذي عرض منذ أسابيع قليلة محققا نجاحا كبيرا، وهو من بطولة النجمة مي عمر والنجم أحمد زاهر.وقال إدوارد خلال تكريمه بأحد المهرجانات الفنية أمس الجمعة، إن شخصية مجدي هلال قريبة منه جدا في الحقيقة، مشيرا إلى أنه كان يدير فرقته الغنائية قبل دخول التمثيل بشكل احترافي أيام كان يغني.مسلسل "لؤلؤ" شارك في بطولته كل من محمد الشرنوبي وهيدي كرم ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهدير عبدالناصر وسلوى عثمان وحمدي هيكل وآخرون وهو من تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبدالسلام وإشراف على الكتابة والإخراج لمحمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.