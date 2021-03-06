الدبيبة يصل أبوقرين لإعادة فتح الطريق الرابط بين شرقي وغربي ليبيا

وصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إلى منطقة أبوقرين لإعلان فتح الطريق الرابط بين سرت والمنطقة الغربية.يأتي ذلك الأمر لفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي البلاد لأول مرة منذ سنوات بعد مفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة.وكان آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق إبراهيم بيت المال أكد أن ملف فتح الطريق الساحلي وتأمين وصول النواب لحضور جلسة البرلمان في سرت ما زال قيد الدراسة، وقد يُفتتح غدًا الأحد.وكانت رئاسة مجلس النواب دعت إلى عقد جلسة الإثنين المقبل لمناقشة بحث الثقة لحكومة الدبيبة.