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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: إرسال 12 رائدا إلى الفضاء بحلول 2023

السبت 06/مارس/2021 - 05:57 م
جريدة الدستور
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قال "يانغ لي وي" أول رائد فضاء صيني عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني اليوم السبت: إن بلاده ستنفذ 11 مهمة إطلاق، وسترسل 12 رائدا إلى الفضاء خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك فى تصريح لـ"يانغ لى وي" على هامش مشاركته في أعمال الدورتين السنوية لأعلى هيئتين تشريعية واستشارية سياسية بالصين اليوم.

وتأتي هذه الأنباء بعد إعلان وكالة الفضاء المأهول الصينية اختيار أفراد الطاقم الذين سيشاركون في بناء محطة الفضاء الصينية، ليتدربوا على مهامهم، مشيرة إلى أن بناء المحطة الفضائية دخل مرحلة حاسمة، والعام الجاري سيشهد تنفيذ العديد من المهام الفضائية بما في ذلك إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة، وتجديد الشحنات، ورحلة مأهولة، والتي سيتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى.

وتهدف الصين إلى استكمال بناء محطتها الفضائية بحلول عام 2022، وأثناء البناء، تخطط الصين لإطلاق 4 سفن فضاء "شنتشو" مأهولة، و4 مركبات فضائية للشحن "تيانتشو" لنقل رواد الفضاء ومواد تكميلية.

ومن المقرر أن يتم نقل صاروخ "لونج مارش- 5بي واي2"، الذي ستطلق على متنه الوحدة الأساسية، إلى موقع إطلاق مركبة الفضاء "ونتشانغ" في مقاطعة هاينان، حيث سيتم إطلاق الوحدة الأساسية في النصف الأول من العام الجاري.

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