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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» تكشف موعد حركة ترقيات الإدارة العليا

السبت 06/مارس/2021 - 05:19 م
طارق الملا
طارق الملا
سيد الابنودى
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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، سيعتمد باقي حركة ندب وترقيات العاملين بشركات البترول خلال الأسبوع الجاري بحيث يتم الانتهاء من كل الشركات قبل منتصف مارس الجاري 2021.

وأكدت عدد من شركات البترول تسلمها أسماء حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول وتم نشرها بالفعل على صفحات الشركات.

وتعد حركة الترقيات لشهر يناير من العام الجاري لكافة العاملين المستحقين بقطاع البترول من شركة القطاع المشترك والاستثماري والعام، لوظائف «مدير إدارة –رئيس قسم- وظائف نمطية»، كما تم إرسال بعض الأسماء المستحقين والحاصلين على الترقيات على البريد اللكتروني لكل عامل، إضافة إلى نشرها على بوابة العاملين الرسمية بقطاع البترول، على أن يتم نشر باقى الأسماء تباعًا خلال الأسبوع الجاري.

وعن كيفية معرفة أسماء الذين شملتهم الترقيات الدخول أولًا على موقع بوابة تواصل قطاع البترول المصري التابع للوزارة وذلك بعد التسجيل كالتالي:
- الدخول على البوابة
https:intranet.petroleum.gov.eglogin.aspx?ReturnURL=
 
- قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.

- وفى حالة عدم معرفة كلمة المرور يرجى الضغط على كلمة نسيت كلمة المرور وذلك لإرسال كلمة مرور جديدة على هاتفك الخاص ويرجى الاحتفاظ بكلمة المرور.
- بعد الدخول على البوابة سيفتح لك جميع الأخبار والتعليمات الجديدة وحركة الترقيات باسمك.

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