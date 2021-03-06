أمن الحدود والطلعات الجوية.. أسرار التعاون العسكري بين مصر والسودان

التعاون العسكري بين مصر والسودان



تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والسوادان



تفاصيل أول تدريب عسكري بين مصر والسودان



تبادل خبرات عسكرية وأمن الحدود بين القاهرة والخرطوم



تمثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى السودان، أهمية كبرى على صعيد العلاقات الوثيقة بين البلدين، خاصة في إطار الجهود الحثيثة التي بذلها الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع الخرطوم.وتحرص مصر، بشكل مستمر، على تقوية العلاقات المتكاملة مع السودان الشقيق في كافة الملفات، أبرزها مياه النيل وما يخص رفض أي إجراء إثيوبي أحادي فيما يتعلق بسد النهضة، بالإضافة إلى كافة الملفات الأخرى.وتعمل القاهرة والخرطوم على تعزيز وتطوير العلاقات العسكرية بينهما، وهو ما تأكد في العديد من الزيارات المتبادلة للقادة العسكريين، والتدريبات المشتركة، والاتفاقيات التي يتم توقيعها في هذا الشأن.وتعد أبرز الزيارت في ذلك السياق هي ما قام بها الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على رأس وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم ضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية، في زيارة للسودان، في 31 أكتوبر 2020، واستمرت لمدة يوم.وتناولت تلك الزيارة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، وكذلك العمل المشترك في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية.وأجريت تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيشين المصري والسودان، وذلك ضمن خطوات تعزيز التعاون العسكري بين البلدين على مستوى عالي.ولعل أبرز تلك التدريبات المشتركة هو «نسور النيل 1»، الذي جرى في نوفمبر 2020، داخل إحدى القواعد الجوية في السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.وجاء تدريب «نسور النيل 1» العسكري المشترك بين مصر والسودان في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.ويعد تدريب «نسور النيل 1» هو أول تدريب جوي مشترك يجرى بين مصر والسودان، إذ شهد ذلك التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات العسكرية الهامة.وأجريت، خلال «نسور النيل 1»، تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.وأجرى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، زيارة في الأول من مارس الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية.وتناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التى تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين مصر والسودان خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.