12 مارس.. «سيدة السلام» تطلق معرضها الخيري بمناسبة عيد الأم

تطلق دار سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة بشيراتون، التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، فعاليات المعرض السنوي لعيد الأم، وذلك الجمعة المقبل.يأتي هذا المعرض في إطار الدور المجتمعي للكنيسة الكاثوليكية، ضمن المعارض الخيرية التي تقيمها بالتزامن مع المناسبات الخاصة.وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير 15 مارس الجاري، ويمتد حتى 2 مايو المقبل، حيث ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.