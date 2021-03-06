حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتستهدف الحملة إزالة التعديات في المهد.تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة لسور مخالف علي مساحة 100 متر مربع، بنطاق الوحدة المحلية بقرية العدلية التابعة لمركز دمياط، بمتابعة روضة منير، نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشؤون القرى، وطاهر الفيومي، رئيس القرية والقسم الهندسي بالوحدة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.