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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الحاصل على جائزة ناشيونال جيوجرافيك: الحيتان لطيفة مع البشر (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 02:50 م
الحيتان
الحيتان
غادة موسى
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تعيش في أعماق المحيطات لكوكبنا بعض أكثر الكائنات الغامضة، لذلك قام المصور اللبناني الأمريكي كريم إيليا الحاصل على جائزة ناشويونال جيوجرافيك ببعض المغامرة، واستطاع أن يلتقط صورا احترافية مدفوعة بالصبر والشغف لحياة الحيتان في البحار.

وبدأ كريم بتصوير حيوانات أخرى تحت الماء في هاواي مثل السلاحف والدلافين، وكلما كان يقضي وقتًا أطول في الماء، يزيد اهتمامه بتصوير أنواع أكبر مثل الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء ودلافين أوكرا وحيتان العنبر.

يقول كريم عبر صفحته الخاصة على إنستجرام إنه يشعر بالصغر وهو يصور الحيتان، بسبب اختلاف الحجم بين الإنسان والحوت، كذلك فإنهم غالبًا ما يكونون فضوليين بما يكفي للنظر إليك.

وعلى الرغم من حجمها، فهي لطيفة مع البشر، وتتجنب إيذائك، حتى لو كان الحوت يقاتل مع الحيوانات الأخرى، لذلك فهو يرى أننا محظوظون جدًا لأننا نعيش على كوكب به العديد من الحيوانات الرائعة، ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ عليهم.

وحصل كريم على عدة جوائز مثل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الفوتوغرافي المركز الثاني، في عام 2015، وجائزة ناشيونال جيوجرافيك في عام 2016، وفي عام 2021 حصل على جائزة مصور العام تحت الماء - مصور الحفاظ على البيئة البحرية لهذا العام.

يقيم كريم إيليا حاليًا في هاواي، ويواصل تنظيم رحلات تحت الماء حيث يرشد الآخرين في غوص الحيتان، ويساعده استكشافه للعالم الأزرق الشاسع والمبهج على الحصول على الحيوية اللازمة.

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