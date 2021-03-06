حسن الشافعى يقاضى محمد الباز وصلاح فضل

تقدم حسن عبداللطيف الشافعي، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، ببلاغ ضد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والدكتور صلاح فضل، القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، على خلفية ما نشر في جريدة الدستور في نوفمبر الماضي تحت عنوان (صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني).وذكر الشافعي- في البلاغ- أن الدكتور صلاح فضل اتهمه في خبر نشر بجريدة الدستور؛ بالانتماء لجماعة الإخوان عبر القول إن "المجلس الأعلى للجامعات لم يعتمد نتيجة انتخابات مجمع اللغة العربية التي أجريت مؤخرًا لعدم قانونيتها وفوز أحد الأشخاص الذين ينتمون لجماعة الإخوان والمعروف عنه وقوفه على منصات رابعة العدوية".ونفى "الشافعي" هذه التصريحات قائلًا: إن "ما تم نشره يضر بسمعتي ومناصبي ووقع علي ضرر فعلي حيث رفض اعتماد نتيجة انتخابي رئيسًا لمجمع اللغة العربية التي فزت فيها بأغلبية ساحقة بسبب هذه التصريحات التي نشرت، وهي مخالفة للحقيقة".وأضاف البلاغ أن "ما نشر يعتبر جريمة قذف علني، لأن الانتماء لجماعة الإخوان جريمة، كما أنه لم يصدر ضدي أي أحكام قضائية بالإدانة لما نسب إلي في التصريحات، وهو ما أضرني ماديًا وأدبيًا".وحددت محكمة جنح الدقي جلسة الثلاثاء المقبل لنظر البلاغ، واستدعاء المبلغ ضدهما، بعد إعلامهما بالقضية.