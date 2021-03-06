مشروعات متبادلة.. كيف ترجمة مصر والسودان تعاونهما في الواقع؟

- التعاون العسكري



- تعظيم المشاريع التنموية



"الربط الكهربائي"



"الزراعة بين مصر والسودان"



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية، في إطار الزيارة الرسمية له للعاصمة السودانية الخرطوم.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور حمدوك رحب بالرئيس في بلده الثاني السودان، معربا عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتى تأتى انعكاسًا للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، مشيدًا بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تثبيت الاستقرار في السودان، وكذا محورية الدور المصري في صون السلم والأمن بالقارة الإفريقية.وتشهد علاقات مصر والسودان تعاونا مستمرا ودعما طوال الوقت، يتنوع بين الاقتصادي والاجتماعي والعسكري، نستعرضه في التقرير التالي.يتضح ذلك من خلال تدريبات عسكرية مشتركة، فقد تم إجراء تدريبات جوية مشتركة "نسور النيل-1" بين البلدين في نوفمبر 2020، كما يتم تكثيف التعاون بين البلدين في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية.كما أبرمت مصر والسودان في الثاني من مارس 2020، اتفاقية عسكرية في الخرطوم بحضور قائدى جيشي البلدين، ضمن حرص البلدين على مواجهة التحديات والمخاطر المشتركة.نجم عن التقارب المصري السوداني تعزيز التعاون في المعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كذلك في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي، ونجد أن هناك تعاون في مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والبحري.بدأت مصر تنفيذ أولى خطوات برنامجها لتصبح محور عالمي للطاقة من خلال الربط الكهربائي بينها وبين دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي، وخطة الدولة لتنفيذ عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ستمكن مصر من أن تصبح محور رئيس لتبادل الطاقة مع دول العالم، وأولى مشروعات الربط الكهربائي ستكون مع السودان وقبرص والسعودية.مشروعات الربط مع السودان تقوم على مرحلتين هما:المرحلة الأولى: تم إطلاقها بقدرة كهربية تصل إلى حوالي 200 - 300 ميجاوات.المرحلة الثانية: يتم إطلاقها بقدرة 3 آلاف ميجا وات خلال العام الجاري.ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 6.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 326 مليون جنيه.في أغسطس الماضي، اتفق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع رئيس منظومة الصناعات السودانية ميرغنى إدريس سليمان على دراسة استغلال الأراضى الزراعية المتاحة بالسودان.ووفقا للاتفاق سيتم زراعة هذه الأراضي بالعباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين المصرية، ما يساهم فى توفير زيوت الطعام للسوق المصرية، ويحد من الاستيراد.