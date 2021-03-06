تفاصيل تسجيل الموسيقى التصويرية لـ «الاختيار 2» بلندن

انتهى المؤلف الموسيقي الشاب خالد الكمار، من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار 2"، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.وبدأت الجهة المسئولة عن تسجيل الموسيقى تسجيلها بتكنيك عالمي مميز داخل دير سانت بيتر "westminster abbey" في وستمنستر وهو أحد الأدير الكبيرة في لندن بني على طراز العمارة القوطية، من خلال أوركسترا كبيرة للغاية لتقديم عمل مميز عن كل الأعمال المعروضة.وكانت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمخرج بيتر ميمي، اختاروا الموسيقار الشاب خالد الكمار لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل المنتظر هذا العام، الذي تجري تصوير حلقات الثلث الأخير منه حاليًا ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم إياد نصار ومحمد علاء وأسماء أبواليزيد ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.