رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم السبت، كل من الدكتور كمال درويش، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور حسين السمري، أمين لجنة القطاع وعضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، ومحمد الأمين، مقرر لجنة الترقي بقسم المناهج وطرق التدريس بالقطاع، ولفيف من عمداء كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية أعضاء لجنة تأهيلي دكتوراه التربية الرياضية.وحضر اللقاء كلًا من الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو شوارب، عميد كلية التربية الرياضية.ورحب رئيس الجامعة بالدكتور كمال درويش، والحضور مؤكدًا أن الجامعة شَرُفَت بزيارتهم اليوم، واصطحبهم في جولة سريعة بحرم الجامعة للتعريف بإنشاءات الجامعة، والإمكانيات المتوفرة التي تخدم العملية التعليمية بشقيها النظري والعملي.وتأتي زيارة اليوم لحضور امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية، والتي تعقد لأول مرة بكلية التربية الرياضية بالجامعة.جدير بالذكر أن مجلس الجامعة قد وافق في جلسته رقم 153 التي انعقدت بتاريخ 28 ديسمبر 2020، على فتح باب التقدم لتأهيلي الدكتوراه والدراسة بمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2020-2021، بقسمي التدريب الرياضي ومناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.