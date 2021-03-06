الصحة الفلسطينية تسجل 1384 إصابة جديدة بكورونا
السبت 06/مارس/2021 - 02:01 م
مروة عنبرطباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة.
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة.