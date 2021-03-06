الصحة الفلسطينية تسجل 1384 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة.