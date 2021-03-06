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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كان متسرب».. طالبات «أسماء الثانوية» ينهين الفلسفة سريعا بفضل « تليجرام»

السبت 06/مارس/2021 - 11:36 ص
طالبات مدرسة
طالبات مدرسة
نور أيمن
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"كان متسرب"، أول كلمات خرجت من فم طالبات مدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد فور خروجهم من اللجان بعد انتهاء نصف الوقت.

وقالت مروة طارق، إن هناك بعض الفتيات اللاتي يستطعن الدخول للجان بهواتفهم المحمولة، ما يساعدهن في الحصول على الامتحان بعد تسريبه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "التليجرام"، وأضافت أن الامتحان كان بسيطا ما أمكنهم من الانتهاء منه بعد نصف الوقت.

"الامتحان اجاباته نزلت على جروبين"، من جانبها أكدت مرام على أن الامتحان تم تسريبه عبر "التليجرام" واستطاعت بعض الفتيات الحصول على الإجابات من خلال مجموعتين، ما ساعدهن في الانتهاء منه في فترة قياسية.

ويؤدي طلاب المرحلة الأولى اليوم السبت امتحان الفلسفة والمنطق، وللقسم العلمي الفيزياء، من خلال التابلت وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم.

وكانت المدرسة الطالبات قد استقبلت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، وتم توزيعهن بانتظام داخل الفصول لتأدية الامتحانات، والتزم المراقبون والطالبات بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان وزير التربية والتعليم قد اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

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