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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان من «أور التاريخية»: لا علاقة للدين بالإرهاب والعنف

السبت 06/مارس/2021 - 10:28 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
مروة عنبر
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وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثاني، قبل قليل، إلى مدينة أور التاريخية، لإلقاء خطاب الحج الإبراهيمي، عقب انتهاء لقاء البابا مع المرجع الديني علي السيستاني في النجف.

وأكد بابا الفاتيكان، اليوم السبت، في كلمة خلال لقاء الأديان والصلاة المشتركة في مدينة "أور الآثرية"، أن الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين، مشددا أن العراق عانى من الحرب ومن الإرهاب وخاصة الإيزيديين.

وتابع: "يجب أن لا ننسى إخوتنا فنحن أحفاد إبراهيم، ورسالة السماء تعطينا الوحدة وعدم الاستسلام وتعزيز أخوتنا"، مستطردا، أن السماء تمنحنا الوحدة وهذا يعزز أخوتنا، ومجيئنا لهذه الأماكن المقدسة هدفه إحيائها.

وأضاف البابا: "حينما هاجم الإرهاب هذا البلد -العراق-، فقد هاجم جزءا من التاريخ.

وفى وقت سابق من اليوم، التقى البابا فرنسيس المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في المدينة القديمة بالنجف العراقية، وبعد انتهاء لقائهما التاريخي توجه البابا إلى مدينة "أور" التاريخية.

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