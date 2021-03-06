طالبات أولى ثانوي بطرة: «السيستم تأخر.. والفلسفة محتاجة وقت إضافي»

انتهت طالبات الصف الأول الثانوي من القسم الأدبي بمدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة التابعة لمنطقة طرة البلد، من امتحان مادة الفلسفة والمنطق للفصل الدراسي الأو.وقالت الطالبات لـ"الدستور" إن الامتحان لم يخرج عن المنهج، ولكنه كان في حاجة لوقت إضافى، وقالت منة الله محمد: "الامتحانات لحد دلوقتي ماشية كويس والمشكلة اللى بتواجهنا تأخر السيستم فقط".وقالت لبنى عادل إن مادة الفلسفة تحتاج لتمعن وتفكير كبير عند الامتحان، حيث إنها من المواد الأدبية التي تحتوي على الكثير من المعلومات.وحرصت الطالبات والمدرسة على الإجراءات الاحترازية لتفادي وباء كورونا، حيث استقبلت الجميع بالكمامة ورش الكحول.ويؤدي طلاب المرحلة الأولى اليوم السبت امتحان الفلسفة والمنطق، وللقسم العلمي الفيزياء من خلال التابلت وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 بعد الاعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.وكانت القرارات تتمثل في أداء الامتحانات للصف الأول الثانوي الكترونيا بداية من يوم السبت السابع والعشرين من فبراير حتى يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر مارس يكون اخر يوم في امتحانات الصف الأول الثانوي.