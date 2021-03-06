رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول إجابات «فلسفة أولى ثانوي» (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 09:21 ص
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تداول طلاب الصف الأول الثانوي، إجابات امتحان الفلسفة والمنطق، الذي يؤديه الطلاب الآن بالفترة الأولى، عبر تطبيق تليجرام.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

موضوعات متعلقة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الصور

image description

بدء امتحان الفلسفة والمنطق بدمياط

image description

رفع الإشغالات والأفران المخالفة في سوق السمك بدمياط (صور)

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر في ألبانيا خلال جائحة كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

وفاة أكبر معمر فى كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة