تداول إجابات «فلسفة أولى ثانوي» (صور)

تداول طلاب الصف الأول الثانوي، إجابات امتحان الفلسفة والمنطق، الذي يؤديه الطلاب الآن بالفترة الأولى، عبر تطبيق تليجرام.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.